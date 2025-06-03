Психолог объяснила, как быстро избавиться от стресса

Массажные или «игольчатые» мячики помогут быстро избавиться от стресса и вернуть чувство контроля над ситуацией. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Эксперт пояснила, что стресс требует переключения с эмоций на телесные ощущения. По ее словам, мячики будут стимулировать зоны с нервными окончаниями на руках и помогут перенести фокус на тело.

«Также можно хорошо растереть ладони или помассировать их с обеих сторон, вместе с пальцами. Это поможет активизировать точки, которые связаны с разными участками в организме. В таком случае стресс равномерно распределится по всем зонам, а не будет сконцентрирован в одной, и от этого станет легче», — добавила Сулим.

Офисные сотрудники могут справиться со стрессом, если начнут организовывать пространство вокруг, например, на столе. Это также поможет вернуть чувство контроля и снизить накал эмоций.

Нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин до этого говорил, что дыхательные упражнения помогут справиться со стрессом перед экзаменами и сохранить концентрацию во время подготовки.

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