Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые категорически запрещены при стрессе

Диетолог Журавлёва: при стрессе крайне вредны конфеты и кофе

close
Freepik.com

Если человек переживает не самые легкие времена и находится в стрессе, крайне важно скорректировать питание. Заедать это состояние можно, но неверным набором продуктов можно ухудшить здоровье, а организм начнет работать на износ, предупредила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Правильные ингредиенты в тяжелое для нас время — не просто способ поддержать здоровье, но и возможность улучшить свое самочувствие, снизить уровень тревоги и даже повысить продуктивность», — подчеркнула врач.

В такие периоды обычно хочется есть больше сладостей и мучного, так как мозг пытается помочь нервной системе, создавая всплески глюкозы. Однако на самом деле эффект от конфет, шоколада и булочек – временный, уже через полчаса возвращаются усталость и стресс. Лучше во время стресса сократить потребление таких продуктов, убеждена диетолог.

Исключить также следует кофе, а при невозможности – ограничиться одной чашкой по утрам. Также вместо этого можно пить зеленый чай, в котором хоть и много кофеина, но достаточно веществ, которые успокаивают и помогают концентрации, считает Журавлева.

Также во время стресса рекомендуется добавить в рацион миндаль, грецкие орехи, кешью – в них много магния, который успокаивает нервы. Кроме того, полезно есть бананы, которые помогают организму в выработке серотонина, а также авокадо.

Из горячего лучше всего есть овощные или куриные супы, так как они успокаивают, стимулируют выработку эндорфинов, считает врач.

«Помните, забота о себе — это и есть ключ к спокойствию, даже в самом напряженном рабочем графике», — подчеркнула она.

До этого врачи рассказали, что избавиться от привычки заедать стресс помогает правильное питание. Рекомендуется организовать полноценные, разнообразные и регулярные приемы пищи и включить в распорядок дня завтрак, обед, ужин и один-два полезных перекуса.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще заедать стресс гребешками и кальмарами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами