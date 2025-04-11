Россиянам объяснили, можно ли есть плесень на сыре и других продуктах

Эксперт Кузнецова: мягкие продукты с плесенью ни в коем случае нельзя есть

Некоторые виды плесени используются в пищевой промышленности и даже специально культивируются, например пенициллы для сыров — таких как рокфор, бри, горгонзола, или благородная гниль в виноделии. Важно помнить, что эти культуры контролируются технологически и безопасны для здоровых людей, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«Однако плесень, которая образуется на обычных продуктах (хлеб, орехи, фрукты, варенье) при хранении часто производит токсины, которые способны вызывать отравления, аллергию или даже повышать риск возникновения онкологических заболеваний. Например, в арахисе, кукурузе, специях могут образовываться афлатоксины — канцерогены, которые поражают печень. Вырастающий в зерне, кофе, сухофруктах охратоксин А вредит почкам. В яблоках, грушах образовывается патулин, который может вызывать мутации в организме», — объяснила она.

Опасность микотоксинов в их термостойкости, то есть они не уничтожаются при варке или запекании. Если плесень появилась случайно, то на твердых сырах, типа пармезана, можно срезать пораженный участок и 2–3 см вокруг, остальное пригодно к употреблению, но с осторожностью детям и беременным. А что касается мягких сыров (рикотта, творог, сливочные), то при обнаружении даже небольшого участка с плесенью их необходимо выбрасывать целиком.

«Если плесень образовалась на «мягких» продуктах (хлеб, йогурт, фрукты, мясо), то их нельзя употреблять в пищу ни в коем случае. Плесень проникает глубоко, даже если видна только на поверхности. К сожалению, без экспертизы нельзя определить, токсична ли каждая конкретная плесень. Лучше перестраховаться и не употреблять испорченные продукты», — резюмировала Кузнецова.

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