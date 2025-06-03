Названы продукты, которые помогут избавиться от тревоги и бессонницы

Pravda.Ru: яйца и сыр помогут избавиться от тревоги и бессонницы

Правильное питание поможет повысить уровень серотонина и избавиться от депрессии, тревожности, бессонницы и других расстройств, которые возникают на этом фоне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Триптофан способствует выработке серотонина, гормона счастья, который играет ключевую роль в регулировании настроения, снижении стресса и улучшении качества сна. Научные исследования подтверждают: продукты, богатые триптофаном, действительно могут помочь чувствовать себя лучше», — отметили в сообщении.

Так, эксперты рекомендуют включать в рацион яйца, поскольку белок будет способствовать повышению уровня триптофана в крови. Желток при этом содержит другие полезные вещества, включая омега-3, холин и биотин. Источником триптофана также являются сыр, лосось, орехи и семена, а также тофу.

Расслаблению и улучшению сна также способствуют индейка, особенно грудка, заключили специалисты.

Врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин до этого говорил, что причинами бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи.

Ранее ученые нашли прямую связь между бессонницей и характером человека.