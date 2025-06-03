На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые помогут избавиться от тревоги и бессонницы

Pravda.Ru: яйца и сыр помогут избавиться от тревоги и бессонницы
close
Shutterstock

Правильное питание поможет повысить уровень серотонина и избавиться от депрессии, тревожности, бессонницы и других расстройств, которые возникают на этом фоне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Триптофан способствует выработке серотонина, гормона счастья, который играет ключевую роль в регулировании настроения, снижении стресса и улучшении качества сна. Научные исследования подтверждают: продукты, богатые триптофаном, действительно могут помочь чувствовать себя лучше», — отметили в сообщении.

Так, эксперты рекомендуют включать в рацион яйца, поскольку белок будет способствовать повышению уровня триптофана в крови. Желток при этом содержит другие полезные вещества, включая омега-3, холин и биотин. Источником триптофана также являются сыр, лосось, орехи и семена, а также тофу.

Расслаблению и улучшению сна также способствуют индейка, особенно грудка, заключили специалисты.

Врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин до этого говорил, что причинами бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи.

Ранее ученые нашли прямую связь между бессонницей и характером человека.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами