Врач рассказал, как пожилым поддерживать гибкость суставов

Пожилым людям важно делать зарядку и посещать клубы долголетия со специально разработанными программами, чтобы поддерживать гибкость и мобильность суставов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Он уточнил, что им необходимо поддерживать гибкость тела, если они не хотят столкнуться со скованностью в суставах.

«Иначе в них, а также в позвоночнике, откладывается кальций. В итоге возникают ухудшающие подвижность «шипы», что приводит к нарушению равновесия. Из-за этого можно упасть и получить перелом», — указал Серебрянский.

Так, врач посоветовал делать зарядку с простыми упражнениями на сгибание, разгибание и сведение ног лежа в течение 30 минут каждый день. Кроме того, пожилым важно проходить около 5-7 км ежедневно.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Вера Ларина до этого рассказала «Газете.Ru», что риск развития сердечной недостаточности у пожилых может повышаться из-за «вялотекущего» воспаления в организме, которое сопровождает процесс старения.

Ранее сообщалось, что нехватка кислорода разрушает защиту мозга у пожилых.