Врач назвала скрытый фактор развития сердечной недостаточности у пожилых

Риск развития сердечной недостаточности у пожилых может повышаться из-за «вялотекущего» воспаления в организме, которое сопровождает процесс старения. Оно может протекать без выраженных симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук Вера Ларина, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

По словам эксперта, сердечная недостаточность остается широко распространенной патологией с высокой летальностью и неблагоприятным прогнозом.

«В последние годы наблюдается рост числа пациентов с этим заболеванием. Это связано как со старением населения, так и с увеличением количества молодых людей с метаболическими нарушениями — ожирением, сахарным диабетом и артериальной гипертензией», – рассказала «Газете.Ru» Ларина.

Наиболее часто среди пациентов с сердечной недостаточностью встречается форма с сохраненной фракцией выброса левого желудочка — на нее приходится около 40% случаев в России. Ранее этот тип заболевания рассматривался как следствие исключительно нарушений в работе сердца, однако теперь доказано, что значительное влияние оказывают внесердечные факторы. В их числе — хронические заболевания, такие как диабет, гипертония и болезни почек.

Эксперт объяснила, что все они усиливают системное низкоинтенсивное воспаление в организме – в том числе в эндотелии сосудов. Это приводит к ухудшению кровоснабжения тканей и нарушению работы сердечной мышцы.

Доктор Ларина подчеркивает, что особую роль в развитии сердечной недостаточности у пожилых может играть inflamm-aging — хронический воспалительный процесс, который сопровождает старение организма. Даже при отсутствии выраженных симптомов воспаления это состояние приводит к устойчивому повышению уровня провоспалительных цитокинов (небольших сигнальных белков, которые играют ключевую роль в межклеточной коммуникации) и нарушению баланса в иммунной системе.

«Учитывая, что число людей старше 80 лет стремительно растет, особенно в России, проблема возраст-ассоциированного воспаления становится все более актуальной, несмотря на отсутствие единого медицинского определения этого явления», – заключила эксперт.

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