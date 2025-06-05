В Ивановской области мотоциклист не выжил, попав под поезд

В Ивановской области мотоциклист получил серьезные травмы, попав под поезд, мужчину не спасли. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Инцидент произошел накануне вечером, на переезде станции Савино. Мотоциклист выехал на рельсы в момент, когда к нему приближался поезд, следовавший из Иваново в Москву.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – сообщается в публикации.

По предварительной информации, спасти пострадавшего не смогли. Пассажиры и бригада во время аварии не пострадали.

Ситуация не повлияла на движение транспорта существенно. Попавший в ДТП поезд отправился по маршруту на 18 минут позже, чем было запланировано. Остальные составы курсировали по расписанию.

До этого в этом же регионе поезд столкнулся с грузовиком. В результате пострадал водитель грузовика

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Ранее два подростка разгромили вагон поезда и залили перцовкой локомотивную бригаду.