В Ивановской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика

В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел 1 июня на железнодорожном переезде Якшинский — Сахтыш в районе деревни Сидорино. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад.

По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика. Сообщается, что железнодорожные пути не повреждены, однако поезд самостоятельно двигаться не может. Информация о задержке поездов на путях уточняется, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В начале мая в том же районе Ивановской области произошла авария с участием товарного поезда и «КамАЗа», груженного кегами с пивом. В результате столкновения два человека пострадали. При этом состав не сошел с рельсов и проехал еще около километра до полного торможения.

Ранее в Германии три ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и поезда.