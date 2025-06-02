На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика

В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел 1 июня на железнодорожном переезде Якшинский — Сахтыш в районе деревни Сидорино. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад.

По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика. Сообщается, что железнодорожные пути не повреждены, однако поезд самостоятельно двигаться не может. Информация о задержке поездов на путях уточняется, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В начале мая в том же районе Ивановской области произошла авария с участием товарного поезда и «КамАЗа», груженного кегами с пивом. В результате столкновения два человека пострадали. При этом состав не сошел с рельсов и проехал еще около километра до полного торможения.

Ранее в Германии три ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами