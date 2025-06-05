Большинство россиян пожаловались, что им не хватает отпускных дней для отдыха

«КП»: 71% россиян пожаловались, что им не хватает отпускных дней для отдыха

Большинство (71%) россиян заявили, что им не хватает предоставляемого на работе отпуска для полноценного отдыха и восстановления сил. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,4 тыс. человек.

Многие из этой части опрошенных уточнили, что на работе их просят делить отпуск на части, поэтому у них нет возможности полноценно отдохнуть.

«Не хватает отпуска, чтобы отдохнуть. Тем более, отпуск делят пополам в принудительном порядке. Только выспишься, наешься — уже выходить на работу»,— поделилась участница опроса.

18% респондентов ответили, что им хватает отпускных дней, чтобы съездить отдохнуть, побыть с близкими и сделать домашние дела.

«Мне моих 56 дней отпуска за год вроде хватает, не представляю, как люди с более короткими отпусками живут», — сказал участник опроса.

Еще 8% опрошенных заявили, что они отгуливают не весь отпуск, потому что для них это слишком много. Некоторые уточнили, что они слишком любят свою работу. Оставшиеся 3% выбрали вариант «Другое».

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