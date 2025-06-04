Психолог объяснил, поможет ли работникам отпуск по выгоранию

Психолог и коуч Александр Кичаев в интервью «Ридусу» прокомментировал идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова предоставлять дополнительный отпуск сотрудникам, столкнувшимся с эмоциональным выгоранием. По мнению эксперта, такая мера не решит проблему.

«Выгорание не происходит системно. Бывает, сегодня ты еще в силах, а следующим утром просыпаешься и не хочешь жить. Поэтому оформлять отпуск по причине выгорания будет невозможно. Человек встроен в бизнес-процессы. За один день давать отпуск вряд ли кто-то станет», — сказал Кичаев.

Вместо отпуска следует давать сотрудникам купон на психологическую помощь, считает он.

С соответствующим предложением Орлов обратился в Минтруд.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эмоциональное выгорание заболеванием еще в 2019 году и включила ее в непризнанную в России Международную классификацию болезней (МКБ-11) (в России сейчас применяется МКБ-10). Специалист подчеркнул, что игнорирование выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и вылиться в психиатрические расстройства. По его словам, с наибольшим риском выгорания на работе сталкиваются врачи, сотрудники хосписов, домов престарелых и некоторые IT-специалисты.

Ранее психолог назвал неочевидный способ избежать выгорания на работе.