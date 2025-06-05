Пассажиры в аэропорту Екатеринбурга около 10 часов не могут вылететь в Анталью

В аэропорту Кольцово почти на 10 часов задерживается рейс Екатеринбург — Анталья

Пассажиры уже около 10 часов ждут вылета самолета из аэропорта Кольцово, расположенного в Екатеринбурге, в турецкий город Анталью. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

В материале отмечается, что рейс компании AZUR Air должен был отправиться в Турцию еще ночью — в 1:30 по местному времени (4 июня в 23:30 мск). Однако вылет отложили на 11:00 по местному времени (9:00 мск).

«Причиной задержки стала неисправность самолета», — уточняется в публикации со ссылкой на пассажиров.

31 мая издание E1.RU сообщило, что россияне двое суток не могли вернуться в Екатеринбург из египетского города Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолета. Неисправность обнаружили на борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Almasria Universal Airlines.

По информации журналистов, пассажиры примерно 2,5 часа просидели в салоне воздушного судна, но затем их попросили выйти из самолета. После этого людям пришлось провести в аэропорту Шарм-эш-Шейха не менее двух дней в ожидании рейса в Екатеринбург.

Ранее юрист объяснил, как получить компенсацию за задержку рейса.