Россияне вторые сутки не могут вылететь из Египта из-за поломки самолета

В Египте в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за сломанного самолета вторые сутки россияне не могут вернуться домой. Об этом сообщает екатеринбургское издание Е1.ru со ссылкой на данные родственников туристов.

В публикации говорится, что инцидент произошел с авиакомпанией Almasria Universal Airlines.

«Мама записала голосовое, что они просидели 2,5 часа в самолете, потом их вывели и все. Следим за онлайн-табло Кольцово, и каждый час время прибытия самолета меняется, связи с родными нет», — заявила одна из родственниц.

По ее словам, изначально ситуация не казалась тревожной, однако и на второй день самолет с россиянами не начал полет. Позже пассажиры сообщили, что их расселили в отеле, потому что прямо во время взлета сломался лайнер, на котором они должны были покинуть Египет. Один из пассажиров рассказал, что самолет взлетел, покружил в воздухе 2,5 часа, а потом снова приземлился в исходную точку.

«Родные говорят, было видно, как течет топливо, видимо, из одного из баков», — добавила родственница.

Вылет авиакомпании был запланирован на 30 мая. Официальных комментариев со стороны Almasria Universal Airlines не поступало.

Ранее в Томской области самолет при посадке выкатился на боковую полосу.