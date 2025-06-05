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Следующая рабочая неделя будет короткой

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня России
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, у россиян будут выходные с 12 по 15 июня, а им предшествует короткая трехдневная рабочая неделя.

До этого сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по контролю Дмитрий Гусев разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками.

Гусев отметил, что внесение такого законопроекта не будет иметь смысла без широкой поддержки. По этой причине он попросил спикера Госдумы и лидеров фракций присоединиться к обсуждению.

31 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил синоптик.

Ранее россиянам рассказали, у кого самый продолжительный отпуск.

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