Россиянам рассказали, у кого самый продолжительный отпуск

Педагоги в России имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, а раз в десять лет непрерывной работы — на дополнительный отдых сроком до года. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева.

Воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, также получают 56 дней отпуска. Те, кто занимается с обычными детьми, отдыхают 42 дня в год. Работники вредных производств и сотрудники с ненормированным графиком имеют право на дополнительные 7 и 3 дня соответственно. Для жителей Крайнего Севера отпуск увеличивается на 16–24 дня.

«Космонавты ежегодно отдыхают 45 суток, а после полета — еще 30. Военнослужащие по контракту получают от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги», — добавила Голубева.

Минимальный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Его можно разделить на части, но одна из них должна быть не короче 14 дней.

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