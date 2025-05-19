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Россиянам рассказали, у кого самый продолжительный отпуск

Юрист Голубева: педагоги и космонавты лидируют по количеству дней для отдыха
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Shutterstock

Педагоги в России имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, а раз в десять лет непрерывной работы — на дополнительный отдых сроком до года. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева.

Воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, также получают 56 дней отпуска. Те, кто занимается с обычными детьми, отдыхают 42 дня в год. Работники вредных производств и сотрудники с ненормированным графиком имеют право на дополнительные 7 и 3 дня соответственно. Для жителей Крайнего Севера отпуск увеличивается на 16–24 дня.

«Космонавты ежегодно отдыхают 45 суток, а после полета — еще 30. Военнослужащие по контракту получают от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги», — добавила Голубева.

Минимальный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Его можно разделить на части, но одна из них должна быть не короче 14 дней.

Производственный календарь, который правительство утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, на какие праздники мы будем отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне.

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