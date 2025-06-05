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Жителям 20 обесточенных улиц Краснодара вернули свет

В Прикубанском округе Краснодара восстановили энергоснабжение после аварии
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Shutterstock

Члены аварийной бригады устранили повреждение, которое привело к тому, что на 20 улицах в Прикубанском округе Краснодара пропало электричество. Об этом написала в Telegram-канале ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) города.

По ее данным, в настоящее время все потребители запитаны. С момента публикации поста об аварии и до появления информации о ее устранении прошло около 40 минут.

До этого в ЕДДС заявили, что в городе была повреждена линия 6-10 кВ — по этой причине отключились подстанция «РИП-412» и 20 трансформаторных подстанций. В итоге были обесточены улицы 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Инициативная, Рассветная, Строителей бульвар, Тенистая, Тружеников, Есенина, Чайковского, Московская, Агрохимическая, Ангарский проспект, Прокофьева, Московская, Российская, Суздальская, Шаляпина, Дружная и Гомельская.

В ночь на 5 июня после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался и Мелитополь. Электричество пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады смогут восстановить энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.

Ранее из-за блэкаута на Каннском фестивале не смогли показать часть фильмов.

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