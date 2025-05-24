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Из-за блэкаута на Каннском фестивале не смогут показать часть фильмов

Из-за блэкаута Каннский кинофестиваль проведет церемонию награждения с генераторами
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Sarah Meyssonnier/Reuters

За несколько часов до церемонии награждения блэкаут во Франции вмешался в планы организаторов Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Screen Daily.

Из-за отсутствия света и интернета часть фильмов показать не смогут. Однако церемония закрытия и вручения премии, запланированная на 19:00 (20:00 по московскому времени), состоится — ее проведут благодаря электропитанию с генераторов.

Фестиваль стартовал 13 мая. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

Жюри в этом году возглавила французская актриса Жюльетт Бинош. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского фестиваля будет объявлен сегодня.

Накануне в Каннах состоялась премьера фильма «Молодые матери» братьев Дарденн.

Ранее участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу.

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