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Эксперт рассказал, чем лучше питаться в жару

Бренд-шеф Прокофьев: в жару лучше всего питаться холодными супами и салатами
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siamionau pavel/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы легче переносить жару и не перегружать желудок, стоит употреблять холодные супы и овощные салаты. Такой совет в интервью РИАМО дал бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Как напоминает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев, помимо употребления легкой пищи, необходимо соблюдать питьевой режим. По его словам, которые цитирует газета «Известия», ежедневно стоит пить 2-2,5 литра обычной воды.

Что касается холодных супов, бренд-шеф советует гаспачо. Блюдо готовится из помидоров, огурцов, перца, лука и томатного сока. Из приправ — соль, перец и оливковое масло.

«Это еще и вишисуаз. Гаспачо можно делать из клубники и огурца. Это, по сути, тоже способ приготовления. Когда берем все, что на огороде выросло, пробиваем блендером, добавляем жидкости», — сказал Прокофьев.

Салаты следует готовить из огурцов, помидоров, болгарского перца, зеленого горошка и лука, порекомендовал эксперт.

До этого Прокофьев рассказал, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару. По его словам, это зеленый чай, квас, прохладные кофейные коктейли, а также вода с добавлением сока цитрусовых.

Ранее Вильфанд рассказал, сколько продержится 30-градусная жара в Московской области.

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