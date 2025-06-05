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«Пусть уродуют свои дома»: глава Дагестана раскритиковал забор вокруг Хучнинского водопада

Меликов возмутился из-за забора, которым чиновники защитили Хучнинский водопад
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале раскритиковал чиновников Табасаранского района, которые решили защитить природу высоким забором.

«Хучнинский водопад — памятник природы, а не туристический объект. Массовое и бесконтрольное посещение его туристами — антропогенный фактор, который неминуемо сказывается на экологии этих мест», — отметил глава региона.

Он признал, что водопад нужно защищать, но счел, что местные власти «перестарались», и попросил министра природы разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

«Вместе с местными жителями я возмущен тем, как чиновники собрались эти меры принимать. Такими заборами пусть уродуют свои дома и дачи», — написал Меликов и поблагодарил местных жителей за своевременный сигнал.

В конце мая после столкновения прогулочного катера со скалой в Сулакском каньоне глава республики заявил, что алчность и безответственность отдельных представителей бизнеса приводит к чрезвычайным происшествиям на туристических локациях в республике. По его словам, некоторые предприниматели пытаются получить дополнительную копейку и по этой причине «пренебрегают мерами безопасности».

Ранее в Хабаровске рухнуло здание, на которое два года жаловались властям.

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