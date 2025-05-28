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Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане

Меликов: алчность бизнеса приводит к ЧП на туристических локациях в Дагестане
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости заявил, что алчность и безответственность отдельных представителей бизнеса приводит к чрезвычайным происшествиям на туристических локациях в республике.

Он отметил, что некоторые предприниматели пытаются получить дополнительную копейку, и по этой причине «пренебрегают мерами безопасности».

«Особенно в отношении людей, которые к нам приезжают для того, чтобы восхищаться и любоваться Дагестаном – этого делать нельзя», – сказал он, отвечая на вопрос о том, существуют ли системные проблемы в части обеспечения безопасности туризма.

Меликов добавил, что вопрос безопасности возникает и при организации питания, экскурсий и трансфера.

«Нужен комплексный подход – и государственный, и административный, и повышение ответственности людей, представляющих услуги», – заключил глава региона.

В апреле в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. Под следствием находятся 19-летний водитель катера и предприниматель, который организовал прогулку на воде.

Ранее в Астраханской области столкнулись два судна.

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