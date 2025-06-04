Депутат попросил проверить Щепихина на экстремизм

Депутат Саралиев обратился к МВД с просьбой проверить Щепихина на экстремизм

Депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев обратился к МВД с просьбой проверить блогера Арега Щепихина на экстремизм. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Арег Щепихин публично призывал к экстремизму, уничтожению народов России. <...> Подготовил депутатский запрос на имя Министра внутренних дел России с просьбой провести проверку высказываний Щепихина», — написал Саралиев.

Поздно вечером 3 июня на Ярославском вокзале группа мужчин схватила блогера и бизнесмена Арега Щепихина, а потом затолкала его в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР. Щепихин кричал «помогите» и просил вызвать полицию. Машину позднее задержали на Киевском шоссе, но блогера в ней не нашли.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела как против Щепихина, так и против его похитителей.

До этого телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогера Арега Щепихина, которого затолкали в багажник Mercedes на Ярославском вокзале.

Ранее в Союзе армян раскритиковали похищение блогера Щепихина.