На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат попросил проверить Щепихина на экстремизм

Депутат Саралиев обратился к МВД с просьбой проверить Щепихина на экстремизм
close
Арег Щепихин/VK

Депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев обратился к МВД с просьбой проверить блогера Арега Щепихина на экстремизм. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Арег Щепихин публично призывал к экстремизму, уничтожению народов России. <...> Подготовил депутатский запрос на имя Министра внутренних дел России с просьбой провести проверку высказываний Щепихина», — написал Саралиев.

Поздно вечером 3 июня на Ярославском вокзале группа мужчин схватила блогера и бизнесмена Арега Щепихина, а потом затолкала его в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР. Щепихин кричал «помогите» и просил вызвать полицию. Машину позднее задержали на Киевском шоссе, но блогера в ней не нашли.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела как против Щепихина, так и против его похитителей.

До этого телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогера Арега Щепихина, которого затолкали в багажник Mercedes на Ярославском вокзале.

Ранее в Союзе армян раскритиковали похищение блогера Щепихина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами