Бывшего президента Киргизии Атамбаева могут амнистировать

Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству Кабар заявил о возможной амнистии осужденного бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, если он обратится в такой просьбой.

Жапаров отметил, что у него нет полномочий для изменения решения суда, но есть другое право — на амнистию.

«Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию», — поделился Жапаров.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. В июне 2019 года его лишили президентской неприкосновенности и задержали в рамках уголовного дела о коррупции. Атамбаева ненадолго освободили в октябре 2020 года по требованию протестующих в Бишкеке, но уже спустя несколько дней снова задержали, в том числе по новому обвинению в организации массовых беспорядков в центре киргизской столицы.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы по делу по событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

До этого президент республики Жапаров говорил, что в Киргизии произошли две революции, в 2005 и 2010 годах, которые спонсировались из-за рубежа.

Ранее стали известны подробности приговора экс-президенту Киргизии Бакиеву по делу о коррупции.