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В Госдуме назвали подрыв российских самолетов «элементарной провокацией»

Депутат Журавлев заявил, что подрывом самолетов Россию хотели вывести из себя
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Накануне второго раунда переговоров в Стамбуле украинская сторона атаковала российские военные аэродромы. Тем самым она хотела «вывести российскую сторону из себя», чтобы сорвать встречу, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Хорошо, что не повелись на эту элементарную провокацию, и, как и планировалось, предоставили свой меморандум, в котором, как и прежде, любое перемирие связывается прежде всего с устранением первоначальной причины конфликта», — сказал депутат.

Журавлев обвинил Киев в терроризме и добавил, что кроме подрыва стратегической авиации, была устроена диверсия на железнодорожных путях.

«С рельсов сошел пассажирский поезд, и этот случай точно нельзя приравнять к боевым действиям – чистой воды терроризм. А с террористами, как уже объявил российский президент, вообще ни о чем нельзя договариваться», — заявил он.

Ранее Путин высказался о встрече с Зеленским.

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