СК ищет организаторов терактов в Курской и Брянской областях

Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на совещании с президентом РФ.

«Расследование продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что устройства, заложенные на железной дороге под мост в Брянском районе, имеют украинское происхождение.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи. В момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, его завалило конструкциями. Один из вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

Ранее Путин назвал ЧП с поездом в Брянской области терактом.