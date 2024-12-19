Путин заявил о планах развивать скоростной интернет в России

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что скоростной интернет на территории РФ будет развиваться.

По словам российского лидера, в стране существует программа развития связи в целом.

«Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться... Никаких сбоев здесь не будет, будем идти по этому плану», — сказал президент России.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее были названы города России с самым быстрым интернетом.