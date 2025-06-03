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В Минцифры сообщили, когда в российских самолетах появится интернет

Минцифры: высокоскоростной интернет 5G появится на борту самолетов в 2027 году
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Depositphotos

Высокоскоростной интернет 5G станет доступен на борту российских самолетов с 2027 года. Об этом первому каналу заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, в том же году стоит ожидать и появления спутниковой связи в стране.

30 мая в Томской области успешно завершились испытания российской системы спутниковой связи 5G. Отмечалось, что связь была реализована с борта самолета ТВС-2МС, который выступал в роли аналога спутника.

До этого заместитель гендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов заявил, что сервис, который позволит пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 году.

Он отметил, что возможность пользоваться интернетом в самолетах появится через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440», запланированное на следующий год.

Ранее в Минцифры рассказали, когда скоростной интернет запустят вдоль российских дорог.

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