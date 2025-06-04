В Уфе четверо мужчин напали на молодого человека на костылях

Неизвестные жестоко избили инвалида из Уфы и угрожали ему, пишет Mash Batash.

Потасовка началась на улице Мушникова в Уфе. Группа из четырех злоумышленников окружила мужчину с костылями. Нападавшие стали толкать жертву, повалили ее на землю, таскали по асфальту и пинали.

Далее, судя по камерам видеонаблюдения, избиение продолжилось в подъезде. Какие травмы получил пострадавший, не уточняется. Как утверждают соседи, полиция приезжала на место происшествия, но в итоге не стала задерживать нападавших.

В уфимском УМВД инцидент пока не комментировали.

В конце мая в Твери жестко избили паралимпийца Антона Федулова. Причиной конфликта между спортсменом и нападавшими стал бытовой конфликт на дороге. Прибывшая на место проишествия бригада скорой медицинской помощи зафиксировала у пострадавшего многочисленные гематомы, паралимпиец жаловался на тошноту и головокружение, при этом отказавшись от госпитализации.

Ранее в Рязани группа подростков сломала челюсть инвалиду.