Упавшая дома пенсионерка позвала на помощь и пожалела об этом

В Италии вор обокрал пенсионерку, которая упала дома и звала на помощь

В Италии вор украл у пожилой женщины украшения при необычных обстоятельствах. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в городе Сассари на Сардинии 1 июня. По информации СМИ, пенсионерка с ограниченными возможностями здоровья, которая проживает одна, упала дома с кровати. Женщина громко кричала и звала на помощь. Ее крики услышал прохожий. Мужчине удалось вскрыть замок в квартире, после чего он помог пенсионерке подняться. Вместо того, чтобы уйти, «спаситель» забрал у пенсионерки украшения стоимостью около пяти тысяч, после чего скрылся. Пенсионерка вновь стала звать на помощь — на этот раз откликнулись ее соседи. Они вызвали правоохранителей. Те приняли у потерпевшей заявление и с помощью записей с камер видеонаблюдения по горячим следам задержали грабителя.

Получила ли потерпевшая свои украшения, не уточняется.

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