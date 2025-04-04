МВД: в Московской области задержали мужчину, обворовавшего храм на 300 тысяч

В Московской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Уточняется, что это 50-летний житель Подольска.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в храме Николая Чудотворца в селе Подъячево, подошел к иконе святителя и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся», — написала Волк.

Общая сумма ущерба, отметила официальный представитель ведомства, составила 300 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники МВД изъяли у мужчины часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

До этого в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Вскоре правоохранители выяснили, что кражу хотел совершить ранее судимый гражданин. Образ вскоре вернули в церковь. В отношении мужчины также завели уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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