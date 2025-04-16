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Американец назвал причину переезда в Россию

Американец Пичони заявил, что переехал в Россию из-за поддержки семей
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Американский блогер Эрик Пичони рассказал о переезде в Россию из-за благоприятных условий для семьи. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, государственная поддержка родителей и чувство безопасности стали ключевыми причинами решения.

Пичони, у которого есть двухлетняя дочь, подчеркнул, что в России траты на медицину и воспитание детей значительно ниже, чем в США.

«В Штатах страховка покрывает малую часть расходов — после рождения ребенка мы платили тысячи долларов в месяц. Здесь помощь ощутима. В России мы чувствуем, что не одни. Менталитет здесь ближе мне, чем американский, а друзья говорят, что у меня «русская душа», — пояснил он.

В начале марта стало известно, что уроженец американского штата Техас Эрик Пичони вместе со своей русской женой и ребенком переехал из США в Россию и поселился в Ярославле. Свое решение мужчина объяснил тем, что в России комфортнее и безопаснее. Пичони также раскритиковал медицину в США, которая, по его словам, больше похожа на бизнес, а не на оказание медицинской помощи.

6 апреля сообщалось, что американец Полк Тимоти Редмон решил переехать в Омскую область, потому что «фанатеет от русской культуры и русского языка».

Ранее гражданка Германии объяснила, почему переехала в Челябинск.

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