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Петербуржец распылил на глухонемых перцовый баллончик в лифте

В Петербурге глухонемые пострадали из-за конфликта с мужчиной в лифте
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koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Петербурга задержали за хулиганство в отношении глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Ивановской улице. По данным издания, 44-летний мужчина обратился в полицию и пожаловался на посторонних в подъезде. Спустя некоторое время он распылил баллончик в лифте, где находилась компания молодых людей.

В момент инцидента в кабине находилось пять человек, все они были глухонемыми. В результате пострадали две девушки и юноша, у них диагностировали ожоги глаз.

Компания обратилась в полицию, с сотрудниками правоохранительных органов они общались с помощью сурдопереводчика.

В отношении 44-летнего мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Еманжелинске школьник распылил на учителя и одноклассников перцовый баллончик. По предварительным данным, причиной стал конфликт между школьниками.

Ранее в Приморье мужчина выстрелил в подростка за то, что тот распылил перцовый баллончик.

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