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Минюст РФ предложил новые требования к лицам со статусом иноагента

В России могут обязать иноагентов докладывать о привлечении подростков к работе
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Граждан, которые планируют действовать в статусе иноагента, могут обязать сообщать о намерении привлекать к своей деятельности подростков. Соответствующий приказ Минюста РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что изменения коснутся формы заявления «лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

Кроме того, в тексте проекта речь также идет об оповещении на предмет намерения содействовать в «исполнении решений» международных организаций, в которых РФ не состоит, или иностранных госорганов, в случае их направленности против безопасности России.

В настоящее время в форме уже указаны политическая деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической сферы, распространение материалов для неограниченного круга лиц, участие в создании таких материалов и финансирование сбора сведений.

До этого в Госдуму внесли законопроект, запрещающий лицам со статусом иностранного агента учреждать СМИ и юридические лица для производства информационной продукции.

Ранее число иноагентов в РФ превысило тысячу.

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