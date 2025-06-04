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Лебедев раскритиковал дизайн российского паспорта

Лебедев считает отсутствие графы «национальность» в паспорте РФ «плевком в душу»
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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Отсутствие графы «национальность» в современном российском паспорте является «плевком в душу» для граждан страны. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил дизайнер Артемий Лебедев.

«Мы настолько в этом преуспели, что даже убрали графу «национальность» из паспорта, что, конечно, является просто плевком в душу. Потому что я очень хочу, чтобы у меня в паспорте была написана моя прекрасная национальность — «русский»», — высказал мнение Лебедев.

Он добавил, что за прошедшие с развала СССР годы люди стали стыдиться называть себя «русскими» — при этом Лебедев отметил, что сам такого стыда не испытывает. Дизайнер пояснил, что самостоятельно вписал в паспорт свою национальную принадлежность.

При этом Правительство России объявило, что не видит необходимости в восстановлении графы «национальность» в паспорте гражданина России.

Ранее военнопленному ВСУ вручили паспорт России.

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