Военнопленному ВСУ вручили паспорт России

Украинский военнопленный Александр Ананьев, который отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен, получил гражданство России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Главного военно-политического ВС РФ Апты Алаудинов.

Офицер добавил, что Ананьеву уже вручили российский паспорт.

«Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом. Это гражданин Российской Федерации», — сказал он.

До этого помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят паспорта России, в ряде случаев для того, чтобы воевать в рядах российской армии. Он отмечал, что было несколько таких украинских военнослужащих, попросивших паспорт РФ. Алаудинов заявлял, что с ними, вероятно, вопрос тоже будет решен.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.