Российского студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину

«Осторожно, новости»: в Волгограде юноше с ДЦП дали 12 лет за донат на Украину

В Волгограде 20-летнего студента с ДЦП Андрея Глухова приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сентябре 2024 года студента юридического факультета с диагнозом ДЦП задержали сотрудники ФСБ. Поводом стала переписка с гражданином Украины, в которой обсуждались два денежных перевода общей суммой в 3 тыс. рублей на цели, связанные якобы с «остановкой боевых действий» и неким «сбором подписей, голосов».

29 мая текущего года Волгоградский областной суд признал молодого человека виновным по статье 275 УК РФ — государственная измена. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Защита подчеркивает, что Андрей ранее переводил 30 тыс. рублей на покупку теплых вещей на СВО, активно сотрудничал со следствием и имеет инвалидность. Семья намерена обжаловать приговор.

Ранее в ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену.