На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Российского студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину

«Осторожно, новости»: в Волгограде юноше с ДЦП дали 12 лет за донат на Украину
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Волгограде 20-летнего студента с ДЦП Андрея Глухова приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сентябре 2024 года студента юридического факультета с диагнозом ДЦП задержали сотрудники ФСБ. Поводом стала переписка с гражданином Украины, в которой обсуждались два денежных перевода общей суммой в 3 тыс. рублей на цели, связанные якобы с «остановкой боевых действий» и неким «сбором подписей, голосов».

29 мая текущего года Волгоградский областной суд признал молодого человека виновным по статье 275 УК РФ — государственная измена. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Защита подчеркивает, что Андрей ранее переводил 30 тыс. рублей на покупку теплых вещей на СВО, активно сотрудничал со следствием и имеет инвалидность. Семья намерена обжаловать приговор.

Ранее в ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами