Крымчанин передавал данные о местоположении армии РФ ВСУ и попал под суд

В Крыму будут судить мужчину, собиравшего данные об армии РФ для ВСУ

Мужчину из Крыма обвиняют в сотрудничестве с управлением разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает прокуратура полуострова.

По версии следователей, 53-летний местный житель связался с украинскими кураторами через мессенджер, куда отправлял сведения о местоположении личного состава, военной техники и позиций подразделений МО РФ.

«Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы вскоре направят в Верховный суд региона для рассмотрения.

До этого в Крыму под суд попал другой местный житель, который сотрудничал со службой безопасности Украины. Мужчина собирал сведения о расположении складов МО РФ в Джанкое. Фигуранта приговорили к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее трое жителей Саратова получили до 18 лет колонии за диверсии и госизмену.