На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Крымчанин передавал данные о местоположении армии РФ ВСУ и попал под суд

В Крыму будут судить мужчину, собиравшего данные об армии РФ для ВСУ
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину из Крыма обвиняют в сотрудничестве с управлением разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает прокуратура полуострова.

По версии следователей, 53-летний местный житель связался с украинскими кураторами через мессенджер, куда отправлял сведения о местоположении личного состава, военной техники и позиций подразделений МО РФ.

«Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы вскоре направят в Верховный суд региона для рассмотрения.

До этого в Крыму под суд попал другой местный житель, который сотрудничал со службой безопасности Украины. Мужчина собирал сведения о расположении складов МО РФ в Джанкое. Фигуранта приговорили к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее трое жителей Саратова получили до 18 лет колонии за диверсии и госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами