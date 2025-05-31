Суд арестовал главу Кемеровского района Кузбасса по делу о махинациях с жильем

Центральный районный суд города Кемерово арестовал главу Кемеровского района Марину Коляденко, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Суд постановил оставить главу района под стражей до 29 июля 2025 года.

По данным следствия, в марте 2023 года Коляденко вместе со своим первым заместителем заключила 35 муниципальных контрактов на покупку квартир через инвестиции в строительство. Согласно договору, жилье должно было быть передано не позже 1 ноября 2023 года.

Застройщику заранее перечислили почти 90% суммы — около 294 млн рублей. Однако условия контрактов так и не были выполнены, а ущерб для местного бюджета составил почти 28 млн рублей. Следствие считает, что чиновники умышленно допустили злоупотребление полномочиями, что привело к серьезным финансовым потерям.

В рамках этого же дела задержаны заместитель директора по экономике и финансам Павел Стариков и заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба. Известно, что Турбаба является супругом заместителя губернатора Кузбасса по внутренней политике.

На заседании суда присутствовал заместитель губернатора региона по строительству и ЖКХ Глеб Орлов. Он отказался от комментариев, отметил корреспондент ТАСС.

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