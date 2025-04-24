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Приговор генералу Попову сравнили с судьбой «прощенного» экс-офицера ВСУ

Приговор Ивану Попову сравнили с судьбой вернувшегося в Чечню экс-офицера ВСУ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пятилетний приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову следует сравнить с судьбой бывшего майора ВСУ Хусейна Джамбетова, считают в десантно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич». Соответствующий пост появился в Telegram-канале российских военных.

«Наблюдая за приговором генерала Попова, трудно не вспомнить <...> Джамбетова <...>, который воевал в ВСУ с позывным «Бандера», регулярно оскорблял Россию, русских и российское руководство», — говорится в сообщении.

В «Русиче» напомнили, что Джамбетов вернулся в Чечню, где ему разрешили продолжить службу и даже не лишили звания.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. На вердикт он отреагировал улыбкой и стихотворением. Попов несколько раз просил отправить его в зону СВО, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Второго фигуранта этого дела — бизнесмена Моисеевa — также осудили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вынес приговор генералу Шамарину.

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