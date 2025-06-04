В российском салоне сотовой связи оформляли SIM-карты без ведома клиента

МВД: в Перми в салоне сотовой связи оформляли SIM-карты без ведома клиента

В Перми сотрудники полиции задержали сотрудника и директора одного из салонов сотовой связи. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Директор предложил своему подчиненному выпустить SIM-карты без участия клиентов с целью выполнения плана продаж. Фигуранты воспользовались данными третьих лиц и модифицировали базы данных», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Недавно специалисты платформы «Мошеловка» рассказали, что в начале лета мошенники активизировались и используют различные схемы обмана. Объявления размещают в соцсетях, часто предлагая высокую зарплату без опыта. От потенциальных соискателей требуют открыть счет в банке или передать логин и пароль от интернет-банка. После этого со счета доверчивого человека пропадают деньги.

До этого сообщалось, что мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр. Например, предлагают ребенку за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей.

Ранее жительница Татарстана обманула маркетплейс почти на 2 млн рублей и пошла под суд.