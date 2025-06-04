На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском салоне сотовой связи оформляли SIM-карты без ведома клиента

МВД: в Перми в салоне сотовой связи оформляли SIM-карты без ведома клиента
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Перми сотрудники полиции задержали сотрудника и директора одного из салонов сотовой связи. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Директор предложил своему подчиненному выпустить SIM-карты без участия клиентов с целью выполнения плана продаж. Фигуранты воспользовались данными третьих лиц и модифицировали базы данных», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Недавно специалисты платформы «Мошеловка» рассказали, что в начале лета мошенники активизировались и используют различные схемы обмана. Объявления размещают в соцсетях, часто предлагая высокую зарплату без опыта. От потенциальных соискателей требуют открыть счет в банке или передать логин и пароль от интернет-банка. После этого со счета доверчивого человека пропадают деньги.

До этого сообщалось, что мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр. Например, предлагают ребенку за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей.

Ранее жительница Татарстана обманула маркетплейс почти на 2 млн рублей и пошла под суд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами