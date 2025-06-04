Россиянам рассказали, как мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр

Мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр. Например, предлагают ребенку за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей, переслать код из СМС, который придет на смартфон родителей, рассказал «Газете.Ru» председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ), эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Максим Семов.

В результате деньги списываются со счетов.

«Кроме того, мошенники за деньги предлагают детям «прокачанного» персонажа, всевозможные игровые атрибуты, которые дают превосходство в игре. Есть также предложения установить «специальную» версию игры, в которой ребенок сразу становится «магом восьмидесятого уровня». Активно используются запугивание и шантаж ребенка. Через игровые мессенджеры мошенники связываются с детьми и, втираясь в доверие, заставляют их угрозами, либо обманом, совершать разные действия с картами и смартфонами родителей. Бывает, мошенник предлагает за фотографию банковской карты родителя передать аккаунт в игре или при получении денег за игровой инвентарь аккаунт блокируется, а продавец исчезает. Иногда сама онлайн-игра становится финансовой пирамидой», — отметил Семов.

Он посоветовал россиянам рассказать детям о мошенниках, установить на телефоне ребенка «родительский контроль» и держать банковские карты и смартфоны при себе. Если ребенок стал жертвой мошенников, стоит отвести его к психологу и оспорить в банке операцию.

По словам Семова, через игровую валюту мошенники в том числе отмывают деньги, полученные преступным путем. Эксперт пояснил, что средства, похищенные у граждан, переводятся в игровую валюту, переходят внутри игры через цепочки игроков и выводятся обратно в реальные деньги. В такой схеме часто используют подростков в качестве дропов — ничего не подозревающих подставных лиц, через чьи аккаунты за небольшой процент переводится валюта.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме кражи денег с банковских карт.