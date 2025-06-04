В Калуге врачи не сказали пациенту о раке и стали фигурантами дела

В Калуге завели дело на врачей, которые не сказали пациенту о раке

Жительница Калуги обвинила врачей в сокрытии данных о результатах анализов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как рассказала женщина, ее муж обратился к врачам в 2022 году из-за родинки, которую решил удалить. Специалисты провели манипуляции, но не рассказали пациенту о результатах биопсии.

Уже в текущем году калужанин пришел к врачам, которые диагностировали у него четвертую стадию рака.

«Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя», – сообщается в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.

На данный момент сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые помогут расследованию.

До этого в Тульской области врач выдумывал пациентам рак, чтобы получать премии за выявление заболевания на ранних стадиях. Таким образом он получил деньги за 13 «больных».

Ранее врачи назвали доступное средство, защищающее от рецидива рака лучше таблеток.