Названо доступное средство, защищающее от рецидива рака лучше таблеток

Международная группа ученых из Канады и Австралии доказала, что регулярные физические нагрузки снижают риск летального исхода онкобольных на 37% и уменьшают вероятность рецидива на 28%. Информация об открытии была опубликована в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM) и представлена на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго.

В ходе десятилетнего исследования с участием 889 пациентов с раком толстой кишки специалисты подтвердили эффективность структурированных тренировок. Пациенты, занимавшиеся с тренерами (по 45-60 минут 3-4 раза в неделю), продемонстрировали значительно лучшие результаты по сравнению с теми, кто получал только стандартные рекомендации.

«Упражнения показали большую эффективность, чем многие дорогостоящие препараты, при этом без побочных эффектов», — заявила доктор Джули Грэлоу, главный врач ASCO.

Механизм действия физических нагрузок комплексный: они укрепляют иммунитет, снижают воспаление, поддерживают здоровый вес и улучшают психологическое состояние.

Хотя исследование проводилось на пациентах с раком кишечника, эксперты считают его выводы применимыми и к другим типам опухолей.

Открытие меняет парадигму в онкологии, предлагая простой, доступный и эффективный способ улучшить прогноз для миллионов пациентов во всем мире.

Ранее ученые добились прорыва в лечении агрессивного рака мозга.