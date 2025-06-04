Юрист ответила, можно ли договориться об алиментах на детей без суда

Родители могут договориться об алиментах на несовершеннолетних детей без участия суда, если заключат соответствующее соглашение в письменной форме. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

По ее словам, соглашение подлежит нотариальному удостоверению. Если оно не будет исполняться, одному из родителей можно будет предъявить нотариально удостоверенное соглашение в службу судебных приставов, чтобы получить денежные средства на ребенка. Юрист уточнила, что по взаимному согласию сторон соглашение можно изменить или расторгнуть.

«Если соглашение нотариально не удостоверить, то сам факт его заключения и уплата родителем средств на содержание ребенка в добровольном порядке по такому соглашению не будет являться препятствием для рассмотрения судом требования о взыскании алиментов, так как соглашение будет ничтожным», — добавила Стрежнева.

В конце мая в России вступил в силу закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов. В него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, планируется, что в реестр будут включаться алиментщики, которых объявили в розыск.

Ранее адвокат рассказала, что ждет фигурантов реестра должников по алиментам.