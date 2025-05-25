Адвокат рассказала, что ждет фигурантов реестра должников по алиментам

Фигурирование в цифровом реестре должников по алиментам грозит публичностью, список будет доступен всем. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными», — пояснила собеседница агентства.

Адвокат отметила, что информацию о трудоустройстве должников приставы будут получать из Социального фонда. При этом работодателям придется отслеживать, нет ли их сотрудников в этом списке, уточнила Яковлева.

В конечном итоге, перспектива публичности может начать стимулировать неплательщиков погасить долги перед родственниками, резюмировала Яковлева.

25 мая в России вступил в силу закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов. Работа реестра заключается в том, что в него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, планируется, что в реестр также будут включаться алиментщики, которых объявили в розыск.

Ранее алиментщица попыталась спрятаться от приставов под ковром, но ее нашли.