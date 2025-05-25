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В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов

В России вступил в силу закон об общедоступном реестре неплательщиков алиментов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России вступил в силу закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство поясняет, что работа реестра заключается в том, что в него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, планируется, что в реестр также будут включаться алиментщики, которых объявили в розыск.

Граждане будут включаться в реестр после того, как их объявят в розыск или в течение пяти дней с момента получения приставами судебного акта о привлечении к административной или уголовной ответственности.

Информация о должнике будет находиться в реестре до полного погашения задолженности по алиментам.

При этом, вступивший в силу закон в настоящее время еще не предусматривает отдельных мер для попавших в реестр. Однако приставы будут иметь право проводить ограничение попавших в него лиц в праве выезда за рубеж и в водительских правах.

До этого первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил о намерении перекрыть неплательщикам алиментов доступ к порталу «Госуслуги». Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году, заявил замглавы Минюста накануне.

Ранее алиментщица попыталась спрятаться от приставов под ковром, но ее нашли.

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