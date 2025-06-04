На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американку удалось вызволить из плена после ее записки о помощи, попавшей в магазин

Американка спасена из плена благодаря записке о помощи из туалета магазина
close
Shutterstock

Жительница Флориды, находившаяся в заточении несколько месяцев, спасена после того, как работница сэндвич-магазина Jersey Mike's Subs в городе Наварра обнаружила ее записку с криком о помощи. Об этом сообщил офис шерифа округа Санта-Роза в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сотрудница Элеонор Коффи нашла смятый листок рядом с держателем туалетной бумаги.

«Пожалуйста, помогите! Я удерживаюсь против воли по адресу [указан]. Вызовите полицию. Боюсь за свою жизнь», — написала потерпевшая.

Персонал немедленно вызвал полицию. Камеры наблюдения и базы данных помогли идентифицировать подозреваемого — 34-летнего Джордана Уильямса, ранее привлекавшегося за домашнее насилие.

При обыске по указанному адресу полиция освободила женщину. Пострадавшая заявила, что ее избивали, угрожали оружием и держали в изоляции. Видимые травмы (возможные переломы) потребовали госпитализации.

Уильямсу предъявлены обвинения: тяжкое нападение с оружием, незаконное лишение свободы, нанесение побоев. Подозреваемый содержится в тюрьме округа.

30 мая сообщалось, что в американском штате Алабама подростка осудили за нападение на собственных родителей.

Ранее в Канаде внедорожник протаранил толпу людей на фестивале.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами