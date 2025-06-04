Американка спасена из плена благодаря записке о помощи из туалета магазина

Жительница Флориды, находившаяся в заточении несколько месяцев, спасена после того, как работница сэндвич-магазина Jersey Mike's Subs в городе Наварра обнаружила ее записку с криком о помощи. Об этом сообщил офис шерифа округа Санта-Роза в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сотрудница Элеонор Коффи нашла смятый листок рядом с держателем туалетной бумаги.

«Пожалуйста, помогите! Я удерживаюсь против воли по адресу [указан]. Вызовите полицию. Боюсь за свою жизнь», — написала потерпевшая.

Персонал немедленно вызвал полицию. Камеры наблюдения и базы данных помогли идентифицировать подозреваемого — 34-летнего Джордана Уильямса, ранее привлекавшегося за домашнее насилие.

При обыске по указанному адресу полиция освободила женщину. Пострадавшая заявила, что ее избивали, угрожали оружием и держали в изоляции. Видимые травмы (возможные переломы) потребовали госпитализации.

Уильямсу предъявлены обвинения: тяжкое нападение с оружием, незаконное лишение свободы, нанесение побоев. Подозреваемый содержится в тюрьме округа.

30 мая сообщалось, что в американском штате Алабама подростка осудили за нападение на собственных родителей.

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