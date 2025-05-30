Школьник узнал секрет матери и устроил стрельбу дома

В США юноша открыл стрельбу по своей семье после того, как узнал секрет матери

В американском штате Алабама подростка осудили за нападение на собственных родителей. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в городе Элкмонт. 14-летний школьник позвонил в полицию и сообщил о стрельбе у себя дома. По его словам, неизвестный выстрелил в членов его семьи – родителей и троих детей. Сам юноша тем временем якобы играл в компьютерные игры в подвале, и, когда вышел, то заметил только отъезжающую машину. Никого из пострадавших спасти не удалось.

Однако молодой человек показался полицейским странным. В конце концов он дал признательные показания, заявив, что сам стрелял, после произошедшего пистолет он выбросил на обочину близлежащей дороги.

По словам подростка, он решился на такой поступок из-за ссор в семье. Помимо этого, недавно он узнал о том, что мать на самом деле была ему мачехой. Как сообщает издание, она всегда относилась ко всем своим детям одинаково доброжелательно.

Несмотря на возраст, школьника судили как взрослого. Известно, что он не раскаялся в содеянном. Юношу приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

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