В РФ захотели запретить один из популярных видов упаковки

Минприроды: в России могут запретить саше-пакеты из полимеров

Заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил, что в ближайшие годы в России могут запретить небольшие саше-пакеты из полимеров. Его слова передает ТАСС.

«Мы рассматриваем к 2030 году расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. Речь идет в том числе о саше-пакетах из полимерных материалов», — поделился Буцаев.

По его словам, запрет некоторых видов сложноизвлекаемых и сложноперерабатываемых видов упаковки, таких как саше-пакеты, нужен для минимизации захоронения отходов. Под запрет могут попасть прямоугольные или квадратные порционные пакеты размером до 80 мм.

До этого Буцаев сообщал, что Минприроды России может ввести ограничения на использование полистирольной упаковки для пищевой продукции, включая упаковку для куриных яиц.

Буцаев отметил, что полистирол отличается хрупкостью, легко распадается на мелкие фрагменты и практически не перерабатывается.

Ранее ученые показали фильтр из хрящей кальмара, способный удалять до 99% микропластика из воды.