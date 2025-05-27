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В России могут запретить упаковку для еды из полистирола

Минприроды РФ намерено запретить упаковку для еды из полистирола
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Nicoleta Ionescu/Shutterstock/FOTODOM

Минприроды России планирует ввести ограничения на использование упаковки из полистирола для пищевой продукции, в том числе куриных яиц. Об этом ТАСС заявил замглавы министерства Денис Буцаев.

«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол», — заявил собеседник агентства.

Буцаев добавил, что после подтверждения технологической возможности можно будет произвести замену на аналогичную упаковку из картона.

Замглавы Минприроды добавил, что полистирол является ломким материалом и распадается на мелкие куски, из-за чего не востребован на рынке вторичных ресурсов. Буцаев отметил, что полистирол практически невозможно извлечь из общего потока отходов.

До этого ученые из Уханьского университета разработали инновационный фильтр, который способен удалять до 99,9% микропластика из воды. Новый материал, полученный из хитина хрящей кальмара и целлюлозы, эффективно справляется с различными типами пластиковых частиц, включая полистирол.

Ранее была названа неожиданная опасность растений.

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