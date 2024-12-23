В Китае показали фильтр из хрящей кальмара, способный удалять до 99% микропластика из воды

Ученые из Уханьского университета разработали инновационный фильтр, который способен удалять до 99,9% микропластика из воды. Новый материал, полученный из хитина хрящей кальмара и целлюлозы эффективно справляется с различными типами пластиковых частиц. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Фильтр, названный Ct-Cel, продемонстрировал высокую эффективность в тестах с разными размерами и типами пластиков, включая наиболее распространенные загрязнители. Даже при повторном использовании фильтра до пяти раз эффективность удаления оставалась выше 95%. Фильтр успешно справился с задачей в различных условиях: при фильтрации воды из озер, сельскохозяйственных систем орошения и прибрежных зон.

Материал Ct-Cel обладает уникальной способностью адаптироваться к различным типам микропластика благодаря множеству межмолекулярных взаимодействий. Это позволяет фильтру «захватывать» частицы разных видов, включая полистирол, полиметилметакрилат, полипропилен и полиэтилентерефталат. Более того, фильтр остается эффективным даже при наличии других загрязнителей, таких как бактерии и растворители.

Несмотря на положительные результаты, разработка фильтра пока находится на начальном этапе, и для оценки его потенциала в коммерческом производстве необходимы масштабные испытания. Однако, учитывая, что в окружающей среде уже накопилось около 4,6 миллиарда тонн пластиковых отходов, исследователи стремятся как можно скорее внедрить эту технологию в повседневную жизнь.

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