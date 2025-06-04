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ФСБ задержала мужчину за попытку устроить теракт в Челябинской области

ФСБ: жителя Челябинской области задержали за попытку поджога госучреждения
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области задержали мужчину, который пытался совершить поджог здания госучреждения. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по региону.

По данным ФСБ, подозреваемый после попытки поджога хотел скрыться и уйти от ответственности. После его задержания установлено, что он действовал исходя из мотивов мести и нетерпимости к органам власти. Мужчина хотел дестабилизировать работу органов власти и провести акт устрашения населения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. На данный момент устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.

3 июня в Петербурге задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в работе на украинскую террористическую организацию.

По данным источника в силовых структурах, мужчина собирал сведения о военных и промышленных объектах РФ на территории Петербурга и Ленобласти. Эти данные «разведчик» передавал членам террористической организации, которая причастна к совершению ряда диверсий в России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали агентов украинских спецслужб.

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